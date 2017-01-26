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Ежегодный объем льгот для нефтяников составляет около 400 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 января, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Эксперты сомневаются в эффективности действующей налоговой системы, которая предоставляет соответствующий объем льгот. По их мнению, она стала сложной и коррупционноемкой
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Действующая налоговая система нефтяной и газовой отрасли предполагает ежегодный объем льгот в размере 400 млрд рублей. Такая сумма приходится на месторождения, которые обеспечивают около трети объема добычи в России, говорится в представленном на пресс-конференции в ТАСС исследовании Vygon Consulting.

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"Около трети добычи нефти и более половины добычи газа сегодня льготируются, объем льгот составляет около 400 млрд руб. ежегодно", - говорится в документе.

Эксперты сомневаются в эффективности существующей налоговой системы, так как, по их мнению, она стала сложной и коррупционноемкой. "Система льгот эффективна, если только она приводит к положительным изменениям инвестиционных решений. Исходя из опыта оценки отдельных проектов в нефтедобыче, видно, что в одних случаях льгот недостаточно для перевода экономики проектов в положительную область, а в других - они избыточны", - говорится в исследовании.

При этом до сих пор государство не использовало институт государственной экспертизы проектных документов для анализа эффективности предоставленных льгот. "С введением в действие новой классификации запасов углеводородного сырья появляется возможность оценить в каждом конкретном случае, приводят ли льготы к приросту рентабельно извлекаемых запасов. После проведения такой оценки для репрезентативного объема запасов можно будет обоснованно реформировать систему льгот", - считают эксперты Vygon Consulting.

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"Налоговая политика должна быть более системной, давать инвесторам четкие, заслуживающие доверия инвестиционные сигналы. Сегодня стоит задача перейти от ручного управления фискальным режимом, когда постоянные повышения налоговой нагрузки компенсируются введением многочисленных адресных льгот, к долгосрочной системе налогообложения в нефтяной отрасли, которая бы не нуждалась в постоянных конъюнктурных изменениях ни в пользу бюджета, ни отдельных компаний", - сказано в исследовании.

Vygon Consulting - независимый национальный отраслевой консультант по вопросам развития ТЭК России. Основные направления деятельности - стратегический консалтинг для компаний, аналитическая поддержка деятельности органов госвласти, исследования в сфере ТЭК.

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