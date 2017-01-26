Текущий проект НДД невыгоден для зрелых месторождений с высоким уровнем льгот

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Переход на налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья невыгоден для новых месторождений (гринфилдов) с низкими затратами или со значительной долей газовой экономики и для зрелых месторождений (браунфилдов) с высоким уровнем льгот. Об этом говорится в исследовании Vygon Consulting, которое было представлено на пресс-конференции в ТАСС.

"Для отдельных проектов НДД в льготируемых регионах оказывается менее выгодным - это, в частности, относится к проектам с низкими затратами, а также к проектам со значительной долей газовой экономики. Дело в том, что налоговая база НДД рассчитывается с учетом доходов от реализации газа и газового конденсата, а НДПИ на газ и газовый конденсат в предлагаемой модели остаются неизменными", - сказано в исследовании.

В настоящее время обсуждается реформирование налогообложения нефтяной отрасли, изучается возможность введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья для пилотных проектов и полная отмена таможенных пошлин.

Текущий проект НДД предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т.

Эксперты считают, что текущий проект НДД обладает сбалансированным набором свойств при применении к пилотным проектам, однако он не предназначен для масштабирования на всю отрасль. В предложенных параметрах НДД не может быть тиражирован на всю отрасль без значительных потерь бюджета или компаний, отмечают они. Единственной возможностью применения НДД в заданных параметрах для всей отрасли без потерь является сохранение механизма льготирования по НДПИ отдельных категорий запасов.

Для большинства браунфилдов без льгот налог на дополнительный доход выгоден. "Текущие параметры НДД выбраны таким образом, что переход на НДД выгоден для месторождений без льгот с суммарными затратами на добычу выше 5,5 долл./барр.", - говорится в исследовании. Поэтому переход на НДД выгоден для большинства браунфилдов без льгот. Однако при наличии льгот картина меняется. К примеру, для месторождений сверхвысоковязкой нефти переход на НДД невыгоден ни при каких условиях.

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