Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара превысил отметку в 60 рублей впервые за неделю

Экономика и бизнес
26 января, 13:34 дата обновления: 26 января, 13:47 UTC+3
Доллар укрепляется на фоне новости о том, что ЦБ с февраля начнет операции по покупке и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже вырос на 0,8%, до 60,01 руб. В последний раз курс американской валюты поднимался выше уровня в 60 руб. 19 января, свидетельствуют данные торгов.

Смотрите также
Герман Греф
"Россия 1": Греф не ожидает резких колебаний курса рубля в 2017 году

Доллар укрепляется на фоне новости о том, что Банк России в интересах Минфина с февраля начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Вслед за ростом доллара индекс ММВБ впервые с 13 января превысил отметку в 2200 пунктов. По состоянию на 13:25 мск он торгуется на уровне в 2204,84 пункта.

Рост доллара происходит несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,3%, до 55,25 доллара за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
6
СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама