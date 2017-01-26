Курс доллара превысил отметку в 60 рублей впервые за неделю

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже вырос на 0,8%, до 60,01 руб. В последний раз курс американской валюты поднимался выше уровня в 60 руб. 19 января, свидетельствуют данные торгов.
Доллар укрепляется на фоне новости о том, что Банк России в интересах Минфина с февраля начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Вслед за ростом доллара индекс ММВБ впервые с 13 января превысил отметку в 2200 пунктов. По состоянию на 13:25 мск он торгуется на уровне в 2204,84 пункта.
Рост доллара происходит несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,3%, до 55,25 доллара за баррель.