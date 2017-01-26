Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генбанк просит МЭР о докапитализации на 5 млрд руб. для развития ипотеки в Крыму

Экономика и бизнес
26 января, 16:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В правлении банка заявили, что из числа кредитных организаций, которые представлены в регионе и имеют необходимую инфраструктуру для ипотечного кредитования, только у Генбанк нет достаточного капитала
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Опорный банк правительства Крыма АО "Генбанк" обратился в Минэкономразвития РФ по вопросу увеличения собственного капитала с нынешних 2,9 млрд до 7,9 млрд рублей для развития ипотеки на полуострове. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель правления банка Елена Пономарева.

"Генбанк обратился в Минэкономразвития по вопросу докапитализации на 5 млрд рублей. Инициатива банка о проведении докапитализации обусловлена выполнением поручения президента РФ Владимира Путина, к которому обращался глава Крыма Сергей Аксенов с вопросом о докапитализации банка в рамках большой программы по развитию экономики Крыма, в частности, развития ипотечного кредитования", - сказала собеседница агентства. Поручение президента относительно развития ипотеки в Крыму было направлено для исполнения профильным министерствам и ведомствам, отметила она.

Смотрите также
Два миллиона в одни руки: жители Крыма все активнее берут ипотечные кредиты

По оценкам руководства Генбанка, из-за санкций в Крыму "ипотека не развивается теми темпами, как она должна" развиваться, в результате и жители региона, и строительные предприятия не имеют доступа к тем ресурсам, которые имеют все другие регионы России.

"Из числа банков, представленных на полуострове, которые обладают необходимой инфраструктурой для ипотечного кредитования (РНКБ, "Россия", Генбанк - прим. ТАСС) только Генбанк на сегодняшний день не обладает достаточным уровнем капитала, чтобы в полной мере принять участие в программе развития ипотечного кредитования. Да, мы сегодня можем выдавать ипотеку, но не можем достичь тех темпов, о которых говорит руководство России, потому что мы ограничены в капитале", - пояснила Пономарева.

Она добавила, что запрашиваемая в Минэкономразвития РФ сумма докапитализации в 5 млрд рублей позволит Генбанку в полной мере выполнить поручение правительств Крыма и Севастополя по развитию программ ипотечного кредитования на полуострове. "Мы можем надеяться, что в этом году (решение о докапитализации уже будет принято - прим. ТАСС)", - сказала Пономарева. Она не исключила, что докапитализация банка произойдет путем выпуска привилегированных акций, которые будут оплачены облигациями Республики Крым. При этом, глава правления банка указала, что данный вопрос прорабатывается в Минэкономразвития РФ.

АО "Генбанк" является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов. В настоящее время размер собственного капитала банка составляет 2,9 млрд рублей, уточнила Пономарева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама