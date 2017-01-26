Генбанк просит МЭР о докапитализации на 5 млрд руб. для развития ипотеки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Опорный банк правительства Крыма АО "Генбанк" обратился в Минэкономразвития РФ по вопросу увеличения собственного капитала с нынешних 2,9 млрд до 7,9 млрд рублей для развития ипотеки на полуострове. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель правления банка Елена Пономарева.

"Генбанк обратился в Минэкономразвития по вопросу докапитализации на 5 млрд рублей. Инициатива банка о проведении докапитализации обусловлена выполнением поручения президента РФ Владимира Путина, к которому обращался глава Крыма Сергей Аксенов с вопросом о докапитализации банка в рамках большой программы по развитию экономики Крыма, в частности, развития ипотечного кредитования", - сказала собеседница агентства. Поручение президента относительно развития ипотеки в Крыму было направлено для исполнения профильным министерствам и ведомствам, отметила она.

По оценкам руководства Генбанка, из-за санкций в Крыму "ипотека не развивается теми темпами, как она должна" развиваться, в результате и жители региона, и строительные предприятия не имеют доступа к тем ресурсам, которые имеют все другие регионы России.

"Из числа банков, представленных на полуострове, которые обладают необходимой инфраструктурой для ипотечного кредитования (РНКБ, "Россия", Генбанк - прим. ТАСС) только Генбанк на сегодняшний день не обладает достаточным уровнем капитала, чтобы в полной мере принять участие в программе развития ипотечного кредитования. Да, мы сегодня можем выдавать ипотеку, но не можем достичь тех темпов, о которых говорит руководство России, потому что мы ограничены в капитале", - пояснила Пономарева.

Она добавила, что запрашиваемая в Минэкономразвития РФ сумма докапитализации в 5 млрд рублей позволит Генбанку в полной мере выполнить поручение правительств Крыма и Севастополя по развитию программ ипотечного кредитования на полуострове. "Мы можем надеяться, что в этом году (решение о докапитализации уже будет принято - прим. ТАСС)", - сказала Пономарева. Она не исключила, что докапитализация банка произойдет путем выпуска привилегированных акций, которые будут оплачены облигациями Республики Крым. При этом, глава правления банка указала, что данный вопрос прорабатывается в Минэкономразвития РФ.

АО "Генбанк" является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов. В настоящее время размер собственного капитала банка составляет 2,9 млрд рублей, уточнила Пономарева.