Роспотребнадзор усилил контроль за продажей "незамерзайки"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей для автомобилей, известных как "незамерзайка", а также спиртосодержащих ароматизаторов. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.
Эти категории товаров не подпали под временный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен в конце декабря 2016 года после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. Спустя месяц ограничение продлили еще на 60 дней.
В постановлении Роспотребнадзора уточняется, что под запрет попали непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, за исключением стеклоомывающих жидкостей, а также иных жидкостей (бытовых, косметических), которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата.
По данным Минздрава Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек.
По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.