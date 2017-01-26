Россия и Болгария подписали протокол о наращивании авиаперевозок

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Болгария по итогам двухдневных консультаций представителей авиационных властей двух стран подписали протокол о наращивании авиаперевозок и либерализации чартерного авиасообщения. Об этом сообщило посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.

На консультациях "стороны обсудили состояние и перспективы развития воздушного сообщения между двумя государствами, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов", отметили в диппредставительстве.

"По итогам консультаций был принят протокол, который, в частности, предусматривает наращивание объема воздушных пассажирских перевозок между обеими странами, необходимого для обслуживания возросшего турпотока (по предварительным оценкам, число российских туристов в Болгарии в 2016 году превысило 600 тыс. человек), а также меры по либерализации рынка чартерных перевозок", - указывается в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах возглавила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Светлана Петрова, болгарскую - главный секретарь главной дирекции Гражданской воздухоплавательной администрации Министерства транспорта, информационных технологий и связи Михаил Захариев. В переговорах приняли участие представители ведущих авиаперевозчиков на российско-болгарском направлении (ПАО "Аэрофлот", ПАО "Сибирь", авиакомпания "Болгария Эйр"), а также аэропортов Софии, Варны, Бургаса и московского Домодедово.