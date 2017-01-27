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"Ъ": ВЭБ продлит Шереметьеву срок кредита на 10 лет и снизит ставку до 7,4%

Экономика и бизнес
27 января, 3:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Речь идет о кредите общей суммой $1,1 млрд. Он был выдан в 2003 году на строительство терминала "D"
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен продлить срок кредита Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) на 10 лет и снизить ставку до 7,4% при реструктуризации долга аэропорта перед банком в размере более $500 млн. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"ВЭБ согласился понизить ставку для АО АШ до 7,4% и продлить срок кредита на десять лет (срок погашения по предыдущим условиям не раскрывался; ставка, по неофициальным данным, составляла 8,33% - прим. ред.). Новые договоренности предусматривают и период непогашения суммы кредита", - цитирует газета неназванного источника, знакомого с ситуацией.

Речь идет о кредите общей суммой $1,1 млрд (из которых $947 млн предоставил ВЭБ). Он был выдан в 2003 году на строительство терминала "D" компании "Терминал", присоединенной к МАШ в апреле 2012 года.

Отмечается, что Шереметьево может реструктурировать и кредит ВТБ суммой $97 млн. Как рассказали "Коммерсанту" в ВТБ, стороны уже достигли соглашения по условиям реструктуризации и начали его реализацию.

Об утверждении ВЭБом программы рефинансирования долга аэропорта Шереметьево стало известно в октябре 2016 года.

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