ФТС переведет работу с декларациями в центры электронного декларирования

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. ФТС РФ в ближайшее время переведет работу с декларациями в центры электронного таможенного декларирования. Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Мы планируем перевести в ближайшем будущем работу с декларациями в центры электронного декларирования. Это будут фактически обособленные офисы, в которых не будет взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Контроль товаров и взаимодействие с участниками ВЭД будет осуществляться на постах контроля, где есть товар, где есть необходимость осмотра и получения документов", - сказал Давыдов.

Руслан Давыдов отметил, что в 2016 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,4 трлн рублей, что на примерно на 1% выше планового задания.

"В прошлом году у нас впервые за последние годы импортные платежи превысили экспортные, несмотря на снижение средневзвешенной ставки, ввозной таможенной ставки в рамках обязательств России перед ВТО. В итоге платежи по импорту в общем объеме составили 52,5%. Это говорит о том, что мы научились лучше администрировать импорт", - сообщил Давыдов.

"Еще одна перспективная и интересная задача это автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск без участия инспектора. То есть декларации подаются в информационную систему таможенных органов, и машина принимает решение о выпуске этой декларации. У нас уже автоматически регистрируется порядка 50% экспортных деклараций и выпускается автоматически порядка 5%, надеемся в этом году выйти на 10% по экспорту", - сообщил Давыдов.