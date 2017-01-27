Курс доллара на Московской бирже вырос на восемь копеек

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 60,5 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился на 0,1% и составил 2225,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% и достиг отметки 1160,62 пункта.