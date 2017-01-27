Прокуратура: экс-глава VW мог заранее знать о нарушениях в рамках "дизельного скандала"

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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков, Антон Долгунов/. Прокуратура германского города Брауншвейга в рамках "дизельного скандала" заподозрила экс-главу автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна не только в рыночных манипуляциях, но и в обмане. Как отмечается в заявлении гособвинителя, которое было распространено в пятницу, общее число подозреваемых выросло по этому делу с 21 до 37 человек.
"На основании расследований прокуратуры, особенных сведений, полученных по итогам допросов свидетелей и обвиняемых, а также на основании анализа полученных данных, появилось достаточно фактических поводов говорить, что названный выше обвиняемый знал о поддельном программном обеспечении и о его воздействии раньше, чем утверждал", - говорится в сообщении прокуратуры.
Расследование по подозрению в рыночных манипуляциях было открыто еще в середине прошлого года. Кроме Винтеркорна, прокуратура ведет проверку в отношение еще одного человека, его имя официально не называется. Агентство DPA со ссылкой на собственные источники в качестве второго фигуранта называло главу бренда Volkswagen Герберта Дисса.
Volkswagen оказался в центре крупнейшего для автомобильной отрасли скандала после обнаружения на машинах программного обеспечения, позволяющего обходить существующие жесткие требования по содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщали в Volkswagen, проблема фальсификации экологических тестов может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.