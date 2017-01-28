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Правительство в течение трех недель согласует введение НДД для пилотных проектов с 2018 г.

Экономика и бизнес
28 января, 13:11 UTC+3
Вице-премьер Аркадий Дворкович также заявил, что правительство учтет предложения "Роснефти" по льготам для обводненных месторождений
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство в течение трех недель согласует параметры введения с 2018 года налога на добавленный доход (НДД) для пилотных проектов в нефтяной отрасли, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

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"Было совещание, пока остались некоторые развилки. Председатель (правительства Дмитрий Медведев - прим. ред.) поручил урегулировать их окончательно как можно быстрее. Мы постараемся в течение трех недель это сделать. Если сейчас согласуем - то (будем вводить НДД - прим. ред.) с 2018 года, очевидно", - сказал он.

По словам вице-премьера, если будет принят закон о введении НДД в весеннюю сессию Государственной думы, то "параллельно подзаконные акты будем доделывать". "В любом случае речь идет о пилотных проектах", - добавил он.

В настоящее время обсуждается реформирование налогообложения нефтяной отрасли, изучается возможность введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья для пилотных проектов и полная отмена таможенных пошлин.

Текущий проект НДД предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т.

Дворкович также заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть и в максимальной степени учесть предложения главы "Роснефти" Игоря Сечина по льготам для месторождений нефти с высоким уровнем обводненности.

"Сечин предлагает. Есть поручение руководителя (премьер-министра Дмитрия Медведева - прим. ред.) это рассмотреть и в максимальной степени учесть в формулировании новых параметров", - сказал Дворкович.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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