Дворкович: деньги из бюджета в Фонд развития информационных технологий выделяться не будут

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бюджетные средства Фонду развития информационных технологий выделятся не будут, туда могут направить деньги частные компании, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Бюджетные средства пока не запланированы. Будут ли они запланированы - я не знаю. Пока фонд нужен скорее для координации в проведении исследований. Возможно, частные компании будут вкладывать туда средства, поскольку они, в соответствии с законодательством, в этом случае освобождаются от налога на прибыль, то есть определенный смысл в том, чтобы через фонд финансировать разработки, которые интересны не только одной компании, а в целом рынку", - сказал Дворкович.

Задачи фонда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 января подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий. Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий в организационно-правовой форме фонда.

Новая структура будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и "пилотного" внедрения.

Отмечается, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета сверх тех, которые предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.