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Рогозин: Ил-96 получит к 2025 году новый двигатель

Экономика и бизнес
28 января, 15:59 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 28, января. /ТАСС
После создания данного самолета с этим двигателем, Россия сможет выйти с ним на зарубежные рынки
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ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Самолет Ил-96 к 2025 году получит новый двигатель, с которым сможет конкурировать на внешних рынках, сообщил при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Надо создать свой новый двигатель. У нас начата работа по созданию самого мощного двигателя в мире на 35 тонн тяги к 2025 году. Один двигатель по мощности - как два. И резко возрастет количество перевозимых пассажиров. Мы ждем двигатель, который превратит этот самолет из 4-моторного в 2-моторный", - сказал он.

После создания данного самолета с этим двигателем, Россия сможет выйти с ним на зарубежные рынки.

"Мы тогда начнем отнимать рынок у зарубежных производителей", - добавил Рогозин.

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