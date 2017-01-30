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"Известия": экспортным промпредприятиям может быть выгоден курс доллара в 65 рублей

Экономика и бизнес
30 января, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Минпромторг поддержал шаги, направленные на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 руб. Об этом газете "Известия" заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

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"На сегодня более или менее комфортным для наших экспортно ориентированных предприятий является "коридор" в 60-70 руб. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности - в районе 65 руб.", - сказал Никитин. Отмечается, что на ослаблении курса рубля выиграют и аграрии, а в проигрыше окажутся импортеры оборудования из стран ЕС. Коррекции курса ожидают в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка.

Первый замминистра заявил, что Минпромторг поддерживает те меры, которые направлены на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий. "Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта", - добавил Никитин.

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Никитин, Глеб Сергеевич
Темы
Колебания курса рубля
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