"Известия": экспортным промпредприятиям может быть выгоден курс доллара в 65 рублей

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 руб. Об этом газете "Известия" заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.
"На сегодня более или менее комфортным для наших экспортно ориентированных предприятий является "коридор" в 60-70 руб. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности - в районе 65 руб.", - сказал Никитин. Отмечается, что на ослаблении курса рубля выиграют и аграрии, а в проигрыше окажутся импортеры оборудования из стран ЕС. Коррекции курса ожидают в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка.
Первый замминистра заявил, что Минпромторг поддерживает те меры, которые направлены на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий. "Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта", - добавил Никитин.