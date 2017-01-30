Фонд развития Дальнего Востока прокредитует до 500 проектов МСП на 10 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) намерен до конца года кредитовать до 500 проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму до 10 млрд рублей по программе "Доступный кредит для МСП". Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Всего за первые три месяца программы "Доступный кредит для МСП", которая реализуется ФРДВ в партнерстве со Сбербанком, профинансировано 119 проектов. Выданы займы на сумму более 1,5 млрд руб. До конца 2017 года планируется профинансировать до 500 проектов, инвестиции фонда в которые составят до 10 млрд руб.", - сказал представитель фонда Илья Ступин.

Он добавил, что фонд провел выборочный опрос дальневосточных предпринимателей, которые уже получили кредит. 90% опрошенных отметили, что решили воспользоваться программой прежде всего из-за низкой процентной ставки (в среднем около 11,1% годовых). Все респонденты заявили о доступности финансирования по сравнению с ранее предлагавшимися на дальневосточном рынке. Часть респондентов отметили высокую скорость принятия решения по кредиту и минимум бюрократических формальностей.

Большинство заемщиков по программе МСП владеют стабильным бизнесом, которому более трех-пяти лет. При этом около 75% респондентов из сферы производства и услуг ищут новые направления развития бизнеса и форматы услуг. Это предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания, производители строительных материалов, владельцы современных медицинских и детских центров.

Около трети кредитов направлены на технологическое обновление (приобретение новой сельскохозяйственной техники, медицинского оборудования и пр.). Несколько приморских предпринимателей указали, что в ближайшее время планируют стать резидентами свободного порта Владивостока, либо уже подали соответствующую заявку.

АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ как один из инструментов инвестиционной поддержки приоритетных проектов на Востоке России.