ФАС возбудила дело против "Мегафона"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за повышение тарифов в роуминге. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

Так, 22 ноября 2016 года "Мегафон" разместил информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS, и интернет без применения опций, отмечает служба. При этом повышение тарифов по разным направлениям, по данным ФАС, составило от 20 до 2 200% от ранее установленных тарифов.

В ФАС добавили, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи - роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело в отношении "Мегафона" назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.