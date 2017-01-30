"Ъ": Израиль пока не согласовал рейсы "Уральских авиалиний" из аэропорта Жуковский

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Израиль пока не согласовал рейсы "Уральских авиалиний" из аэропорта Жуковский в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Уральские авиалинии" собираются начать полеты в Тель-Авив из Жуковского, и на сайте авиакомпании продаются билеты на рейсы с 19 марта.

При этом, по данным источников издания, Израиль пока не согласовал эти рейсы, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю. По данным собеседников "Коммерсанта", причиной отказа является спор о статусе аэропорта.

В "Уральских авиалиниях" и "Рампорте" (управляющая компания "Жуковского") запросы газеты не прокомментировали, а в Минтрансе сообщили, что "идет рабочий процесс, о результатах будет объявлено позднее, после получения необходимых уточнений".

В конце прошлого года статус аэропорта Жуковский чуть не привел к закрытию авиасообщения с Таджикистаном. В декабря 2016 года Таджикистан отказался согласовывать "Ямалу" полеты из Жуковского, Минтранс РФ запретил таджикской "Сомон Эйр" выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 27 января заявил, что четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут осуществлять авиарейсы через аэропорт Жуковский с мая 2017 года. Авиасообщение между РФ и Таджикистаном с использованием аэропорта Жуковский будет налаживаться постепенно, добавил он.