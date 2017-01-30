Курс доллара на Московской бирже вырос на 18 копеек

СМИ: Минтранс предлагает запретить скидки на ж/д перевозки в сезон летней навигацииТранспорт 30 января, 10:48
Израиль пока не подтвердил "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-АвивТранспорт 30 января, 10:38
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 60,01 рубля.
Индекс ММВБ снизился на 0,4% и составил 2256,27 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до отметки 1187,93 пункта.