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Курс доллара на Московской бирже вырос на 18 копеек

Экономика и бизнес
30 января, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Курс составил 60,01 рубля
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 60,01 рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,4% и составил 2256,27 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до отметки 1187,93 пункта.

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