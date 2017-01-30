Курс доллара на Московской бирже вырос на 18 копеек

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 60,01 рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,4% и составил 2256,27 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до отметки 1187,93 пункта.