ФАС в феврале уточнит перечень регионов, где "Роснефть" должна продать АЗС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в начале февраля подготовит перечень регионов, в которых "Роснефть" должна продать АЗС в связи с приобретением доли в "Башнефти", заявил журналистам замглавы службы Анатолий Голомолзин.

"Уточним в начале февраля", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

29 ноября ФАС одобрила ходатайство ПАО "НК "Роснефть" о приобретении голосующих акций ПАО "АНК "Башнефть", но выдала предписание с определенными требованиями. Так, компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "АНК "Башнефть" превысит 50%.

Кроме того, "Роснефти" предписано продавать на товарной бирже нефтепродукты (автомобильный бензин, мазут, дизельное топливо, авиационный керосин на базисе НПЗ "Башнефти") в соответствии с приказом ФАС России и Минэнерго, а также с соблюдением критериев равномерности и регулярности реализации товара на бирже, утвержденных постановлением правительства РФ.

Также "Роснефть" должна разработать и представить на согласование в ФАС изменения в торговую политику в части развития мелкооптовой реализации нефтепродуктов. По мнению антимонопольного ведомства, такие действия обеспечат публичность и доступность информации о порядке ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

В середине октября была завершена сделка по приобретению "Роснефтью" у государства пакета акций "Башнефти" почти за 330 млрд рублей. Сейчас "Роснефти" принадлежит 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) башкирской нефтяной компании, правительству Башкирии - 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала). Казначейский пакет "Башнефти" составляет 2,32% обыкновенных акций (4,41% уставного капитала). Остальные доли принадлежат юридическим и физическим лицам.