Кабмин утвердил перечень неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень из 29 регионов, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года опубликовано на официально портале правовой информации.
В список вошли, в частности, ряд регионов Северо-Западного, Южного, Сибирского, Дальневосточного, Северокавказского федеральных округов. Среди них Алтай, Волгоградская область, Ингушетия, Камчатский край и др.
Правила отнесения регионов к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям правительство утвердило своим постановлением в январе 2015 года. Как ранее отмечали в кабмине, такой перечень необходим для классификации мер поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.