Минстрой предлагает продлить программу реструктуризации ипотечных кредитов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минстрой предложил продлить заканчивающуюся 1 марта программу господдержки ипотечных заемщиков до мая 2017 года включительно. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Учитывая высокую востребованность программы со стороны ипотечных заемщиков и ее социальную значимость, проектом постановления предлагается продлить срок реализации программы помощи, предусмотрев, что возмещение в рамках программы осуществляется по ипотечным жилищным кредитам (займам), договоры о реструктуризации которых заключены до 31 мая 2017 г. включительно", - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого проектом предлагается повысить предельную сумму возмещения с 600 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, или в размере 30% остатка суммы ипотечного жилищного кредита, рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации. В программе участвуют займы, предоставленные как в рублях, так и в иностранной валюте.

Программа реструктуризации, в частности, ориентирована на заемщиков, имеющих одного или более несовершеннолетних детей, опекунов и попечителей одного или нескольких несовершеннолетних детей, участников боевых действий, инвалидов и родителей детей-инвалидов. Единый механизм реструктуризации ипотечных жилищных кредитов предусматривает возмещение кредиторам по недополученных доходов или убытков, возникших в результате проведения реструктуризации.

По данным оператора реструктуризации АИЖК, на 18 января 2017 г. в адрес кредиторов поступило более 18,5 тыс. заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов. В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что в программу включилась 101 организация, включая все крупные банки. 20 апреля 2015 года постановлением правительства на реструкутризацию долга ипотечных заемщиков были выделены 4,5 млрд рублей.