"Полюс" не исключает новых санкций против "Ростеха" и трудностей с разработкой Сухого Лога

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" не исключает введения новых международных санкций против своего партнера по Сухому Логу - госкорпорации "Ростех" - и считает это одним из рисков для освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения. Об этом говорится в проспекте к размещению новых евробондов "материнской" компании "Полюса" - Polyus Gold International Limited (PGIL).

Действующие в отношении Ростеха, аффилированных компаний и некоторых топ-менеджеров госкорпорации санкции ограничивают, среди прочего, возможности долгового финансирования, а также предусматривают арест активов, напоминает "Полюс" в материалах для потенциальных покупателей облигаций.

Как ранее сообщал ТАСС, ООО "СЛ Золото" - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и "Полюса" (51% у "Полюса", 49% - у Ростеха), победившее в аукционе по крупнейшему в России золоторудному месторождению Сухой Лог в Иркутской области.

Против "СЛ Золото" санкции со стороны США и ЕС не вводились, и в "Полюсе" полагают, что действующие в отношении госкорпорации "Ростех" санкции, не могут препятствовать сотрудничеству с Ростехом в будущем. Тем не менее, "введение новых санкций против корпорации "Ростех", ее аффилированных компаний, а также некоторых ключевых руководителей, в результате которого группа ("Полюс" и аффилированные компании - прим. ред.) может выйти из "СЛ Золота" после получения лицензии на Сухой Лог, могло бы привести к потере права на разведку и разработку месторождения Сухой Лог, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес группы, ее операционные и финансовые результаты", - говорится в проспекте ценных бумаг.