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Экономический кризис в 2016 году затронул 78% населения

Экономика и бизнес
30 января, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет всего 8,2%, свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мониторинг социального самочувствия населения показал, что кризис в сильной степени или незначительно затронул 78% населения. Такие данные приводятся в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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В исследовании приняли участие 1600 респондентов практически из всех регионов страны и всех типов поселения - от мегаполисов до небольших сельских населенных пунктов. Такая методика позволяет сформировать объективное мнение взрослого населения страны.

"Если о незначительных или заметных ухудшениях экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично - значительно большая доля населения (78%). Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%", - говорится в тексте исследования.

По данным экспертов, не изменилась и доля населения, пока не затронутая кризисом, но ожидающая негативных изменений своего положения в будущем - 12%. При этом число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два.

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"В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений. При этом, как и год назад, значительная часть респондентов (16%) не представляет себе, как будут развиваться экономические события, и это отражает большую степень неопределенности в восприятии экономической реальности. Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений", - говорится в документе.

В исследовании отмечается, что жители российских мегаполисов, в наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 г. и первой половине 2015 г., быстрее, чем жители других типов поселений, почувствовали улучшения. "Если о стабилизации ситуации год назад сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце 2016 г. это мнение разделяли уже 39,7%. Число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более, чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два. В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений", - отмечают авторы документа.

По мнению авторов исследования, сокращение расходов на товары и услуги стало основной формой адаптации российского населения к кризисным явлениям в экономике. В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии, однако сокращение потребления демонстрируют также средние и относительно обеспеченные слои.

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