На Украине стали больше покупать автомобили Porsche и Lexus

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинцы стали больше покупать роскошные автомобили марок Porsche и Lexus. Об этом сообщил генеральный директор украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

"Украинцы купили 313 автомобилей Porsche в 2016 году, в то время как в 2015 году - 236", - сказал он украинской версии журнала Forbes.

По данным Омельницкого, выросли и автопродажи у Lexus. В 2016 году на Украине реализована 1157 машин этой марки, а в 2015 году было продано только 472 машины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что по итогам 2016 года на Украине было продано 64478 новых легковых автомобилей, что на 38,66% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой маркой на украинском рынке в 2016 году стала Toyota, ей удалось нарастить продажи на 58%. На втором месте оказалась компания Renault, которая увеличила реализацию на 51%. Тройку лидеров замкнул Volkswagen, продажи которого выросли на 124% по сравнению с 2015 годом.