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Кабмин поддержал законопроект об урегулировании споров между страховщиками при ОСАГО

Экономика и бизнес
31 января, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Предлагаемый способ досудебного урегулирования споров еще требует детальной проработки, отмечает правительство РФ
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает законопроект об уточнении порядка рассмотрения споров между страховщиками при ОСАГО при условии его доработки в соответствии с замечаниями. Об этом говорится в официальном отзыве правительства, опубликованном на сайте кабмина.

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"Правительство Российской Федерации отмечает, что предлагаемый законопроектом способ досудебного урегулирования споров требует детальной проработки. В частности, необходимо определить порядок образования и деятельности комиссии, ее полномочия, а также регламентировать процедуру разрешения споров и принятия по ним решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо установить, что деятельность комиссии осуществляется в соответствии с принципами независимости, законности, объективности, беспристрастности, равноправия сторон, ответственности страховых организаций и профессионального объединения страховщиков.

Отмечается, что законопроект направлен на установление в Федеральном законе "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" досудебного порядка урегулирования споров между страховыми организациями, касающихся взаиморасчетов по прямому возмещению убытков, в комиссии, создаваемой при профессиональном объединении страховщиков. При этом законопроектом предусмотрено, что в случае несогласия страховщика с решением комиссии такое решение может быть оспорено в арбитражном суде.

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