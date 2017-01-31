Кабмин поддержал сокращение срока оплаты контрактов с малым предпринимательством

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает с учетом замечаний законопроект о сокращении срока оплаты заказчиком в рамках контрактов с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированным НКО. Об этом говорится в официальном отзыве правительства РФ.
"Предлагаемый законопроектом срок оплаты контракта и отдельных его этапов исполнения не всегда является достаточным для выполнения заказчиками своих обязательств, предусмотренных контрактом. В связи с этим правительство Российской Федерации предлагает в статье 1 законопроекта слова "десяти дней" заменить словами "десяти рабочих дней", - говорится в сообщении.