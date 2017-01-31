Лукашенко поздравил Миллера с 55-летием

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МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с 55-летием, отметив, что рассчитывает на конструктивное белорусско-российское взаимодействие в газовой сфере. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.
"Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО "Газпром" в стране и за рубежом, - отметил Лукашенко, - а также решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе".
С начала 2016 года Минск ведет сложные переговоры с Москвой о снижении цен на газ. Белорусская сторона хотела бы и платит $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132. Задолженность за поставленный газ Белоруссии, по данным российской стороны, достигла уже $550 млн.