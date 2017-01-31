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"Газпром" стал владельцем 34,1% акций латвийского оператора газа Conexus Baltic Grid

Экономика и бизнес
31 января, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Компания была учреждена в рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года и получила лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии в начале 2017 года
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Газпром" стал владельцем 34,1% акций в латвийской компании-оператора по хранению и транспортировке газ Conexus Baltic Grid, созданной в рамках реорганизации Latvijas Gaze. Это следует из материалов российской компании.

Компания Conexus Baltic Grid получила лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии в начале 2017 года.

В соответствии с законом о либерализации газового рынка Латвии, до апреля 2017 года компания-монополист Latvijas Gaze, одним из основных акционеров которой является российский "Газпром", должна быть разделена на два независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли газом.

В рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года была учреждена Conexus Baltic Grid. Новой компании переданы функции по распределению и хранению газа. Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам Latvijas Gaze, пока КРОУ не установит новые тарифы.

Предполагается, что первоначально структура акционеров Conexus Baltic Grid будет практически полностью совпадать с Latvijas Gaze. Акционерами последней являются "Газпром" (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура "Роснефти", 16%).

При этом новое законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. В связи с этим до 2018 года "Газпром", Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.

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