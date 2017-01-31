Топилин: приближение МРОТ к прожиточному минимуму сделает его региональным показателем

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предлагает "регионализировать" минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для его приближения к прожиточному минимуму в регионах.
"Если мы говорим о соответствии МРОТа прожиточному минимуму, прожиточный минимум отражает все моменты, связанные со стоимостью жизни, то тогда это региональные показатели", - сказал Топилин, выступая на расширенном заседании Комитета СФ по социальной политике.
"Мы хотим и планировали, у нас есть такие поручения правительства РФ, все-таки решить вопрос, связанный с приближением минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионах, - сказал он. - Эта конструкция заработает только тогда, когда будет осуществлен переход на некую регионализацию минимального размера оплаты труда".
Топилин отметил, что если в тех регионах, в которых прожиточный минимум ниже среднероссийского, установить МРОТ на уровне прожиточного минимума в среднем по Российской Федерации, то в "этих регионах будут просто неконкурентные условия, высокие требования к заработной плате, а там большой удельный вес занимает сельское хозяйство, где заработные платы не достаточно высокие, они немножко отстают от средних показателей".
"Последние годы зарплаты в сельском хозяйстве растут с опережающими темпами в связи с мерами поддержки, но безусловно еще не до конца решенный вопрос", - пояснил министр.
Он отметил, что в Госдуме создана рабочая группа, которая начнет работать над этим вопросом. "Нам бы очень хотелось региональный аспект проработать", - пояснил Топилин.
Министр подчеркнул, что "этот сюжет не относится к северным надбавкам и региональным коэффициентам".
"Мы неоднократно заявляли, что северные надбавки и районные коэффициенты будут сохранены, никаких изменений не будет вноситься ни в трудовое законодательство, ни в какие-то акты правительства", - подчеркнул Топилин.