Daimler заключил с Uber соглашение о создании самоуправляемых авто

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Германский автопроизводитель Daimler заключил с Uber соглашение о создании для компании, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, самоуправляемых автомобилей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник главой и основателем Uber Трэвисом Калаником.

По его словам, партнерство с "такими автопроизводителями, как Daimler, является ключевой составляющей" стратегии Uber, так как последняя "не обладает опытом создания машин". "Делать автомобили очень тяжело, - пояснил Каланик. - Это стало очевидно для меня после того, как я посетил автомобильный завод и увидел, сколько сил уходит на проектирование, тестирование и строительство машин".

Как отмечает агентство Bloomberg, компании все еще обсуждают некоторые детали сотрудничества. Как ожидается, самоуправляемые машины производства Daimler пополнят автопарк Uber в течение ближайших лет.

При этом соглашение не является эксклюзивным, то есть Daimler может создавать управляемые автопилотом машины и для других компаний, не нарушая условий договора c Uber. Последняя точно так же может использовать для развоза пассажиров автодроны других производителей.

Uber в настоящий момент испытывает на улицах ряда американских городов самоуправляемые автомобили американской компании Ford и шведской Volvo. В декабре прошлого года власти Калифорнии запретили компании предоставлять услуги по онлайн-вызову управляемых автопилотом такси на территории этого штата из-за отсутствия специального разрешения. После этого Uber объявила о намерении испытать беспилотные машины в городах соседней Аризоны.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 70 странах мира.