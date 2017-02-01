Индекс PMI производственного сектора экономики Китая снизился в январе до 51,3

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР в январе составил 51,3 пункта. Как говорится в опубликованном в среду докладе Государственного статистического управления КНР, показатель снизился на 0,1 по сравнению с предыдущим месяцем из-за наступления праздничных каникул.

Согласно документу, PMI крупных предприятий сократился по сравнению с декабрем на 0,5 пункта до 52,7, в то время как у среднего бизнеса активность выросла на 1,2 пункта и достигла 50,8. Деловая активность в секторе малых предприятий снизилась на 0,8 до 46,4.

Как утверждают авторы доклада, в позитивной зоне остались индекс производства (53,1), а также показатель количества новых заказов (52,8). Занятость продемонстрировала рост на 0,4 пункта, однако по-прежнему остается в негативной зоне на уровне 49,2. В то же время индекс наличия сырья повторил результат прошлого месяца в 48,0. Показатель времени поставок незначительно погрузился в негативную зону, закрепившись на уровне 49,8.

PMI непроизводственного сектора

В то же время PMI непроизводственного сектора экономики КНР в январе вырос по сравнению с прошлым месяцем на 0,1 и составил 54,6 пункта, говорится в докладе.

В позитивной зоне остались индексы количества новых заказов (51,3), закупочных и отпускных цен (55,1 и 51,0, соответственно), а также индекс предпринимательских оценок и ожиданий (58,9). Показатель занятости впервые с октября 2016 года свидетельствует о сокращениях рабочих мест в секторе - он снизился на 0,2 пункта до уровня 49,8.

В документе говорится, что динамика PMI во многом продиктована сезонными факторами. В ночь на 28 января жители Китая отмечали главный национальный праздник - Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе, в связи с чем деловая активность в экономике начала снижаться еще за несколько дней до наступления этой даты. Праздничные каникулы продлятся неделю, а первый рабочий день после продолжительных выходных в большинстве предприятий назначен на 3 февраля.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, а ниже - говорит о ее снижении.