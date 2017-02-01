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Трутнев: около 750 заявок на "дальневосточный гектар" поступило из других регионов

Экономика и бизнес
1 февраля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Первого февраля начался третий этап реализации закона, позволяющий гражданину РФ выбрать участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа
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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 750 заявок на "дальневосточный гектар" уже поступило от граждан РФ из других регионов, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Инфографика Реализация закона о &quot;дальневосточном гектаре&quot; Реализация закона о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

Первого февраля начался третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь гражданин России сможет выбрать себе участок в любом из регионов ДФО.

"Сегодня с ноля часов... поступило около 750 заявок от граждан других регионов. Всего на Дальнем Востоке 610 млн га. А та территория, которую мы уже, так скажем, почистили и можем предоставлять гражданам, это 180 млн га. Мы эту территорию будем увеличивать", - сказал Трутнев в интервью "Первому каналу".

Полпред добавил, что "даже исходя из сегодняшних 180 млн (га), если каждый гражданин РФ получит по гектару, земли хватит".

Ранее Трутнев говорил, что третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре" позволит до конца 2017 года довести число заявок на него до 100 тыс.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах.

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