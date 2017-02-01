Россия в 2016 году стала крупнейшим в мире производителем сахарной свеклы

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия в 2016 г. произвела свыше 50 млн тонн сахарной свеклы и стала мировым лидером. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на агрономическом совещании.
"Хочу обратить внимание на рекордный урожай сахарной свеклы - более 50 млн тонн. Россия вышла на первое место в мире, опередив такие страны, как Франция, США и Германия", - сказал он.
По оценке министра, это позволит России произвести около 6 млн тонн сахара, благодаря чему страна сможет полностью обеспечить себя и создаст излишки (700 тыс. тонн). При этом объем экспорта сахара в 2017 сельхозгоду впервые будет значительным - более 200 тыс. тонн. Годом ранее Россия экспортировала лишь 8 тыс. тонн.
"Россия впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок: во втором полугодии 2016 г. было экспортировано более 100 тыс. тонн", - отметил Ткачев.
"Чтобы продать все излишки сахара (а это около 700 тыс. тонн), прошу отраслевой союз и всех участников рынка включиться в активную работу со странами ближнего и дальнего зарубежья. Со своей стороны мы окажем полную поддержку в рамках наших возможностей по открытию традиционных рынков сбыта в странах Центральной Азии", - добавил министр.В то же время сохраняется зависимость от импортных семян сахарной свеклы на уровне 70%, подчеркнул министр.
Помимо свеклы, высокий уровень зависимости наблюдается от семян кукурузы - 28%, семян подсолнечника - 44%, семян овощей - 23%. По картофелю доля сортов иностранной селекции достигает 80%