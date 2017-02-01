Аксенов потребовал проверить все сделки с покупкой земли в Ялте за 2,5 года

Мутко: болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018Спорт 1 февраля, 11:30
На банкнотах в 200 руб. будет изображен Херсонес, 2000 руб. - космодром ВосточныйВ стране 1 февраля, 11:19
Первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций вручены в МосквеСпорт 1 февраля, 11:13
В ОКР усилены меры безопасности перед выборами руководства Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 11:13
РЖД в январе увеличили перевозку пассажиров на 10,4%, до 76,1 млн человекТранспорт 1 февраля, 11:00
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существуетСпорт 1 февраля, 10:54
Стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 годаСпорт 1 февраля, 10:52
На фестивале "Московская Масленица" организуют более 30 точек продажи блиновМосква 1 февраля, 10:41
Союз операторов ж/д транспорта жалуется на рост цен у изготовителей цельнокатаных колесТранспорт 1 февраля, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителю республиканского Госкомрегистра Александру Спиридонову проверить все совершенные за 2,5 года сделки с покупкой земли на Южном берегу полуострова и курорте Ялта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"В ходе мероприятия дал поручение Александру Юрьевичу (Спиридонову - прим. ТАСС) провести экспертизу всех принятых решений за последние два с половиной года по регистрации (сделок с землей) на ЮБК и отдельно в городе Ялте. Граждане, которые законным путем получили землю, не пострадают. Однако мы не собираемся допускать, чтобы самая дорогая приморская земля была отдана под непонятные цели", - написал глава региона.
Он отметил, что "в Ялте сложилась такая ситуация, когда полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз".
"Но город при этом практически ничего не получил. Это неприемлемо", - считает Аксенов. "Мы понимаем, что данный регион, пожалуй, самый привлекательный на территории Республики Крым и ожидает инвесторов. Но инвесторы должны понимать, что подобные условия накладывают обязательства по отношению к муниципалитету и общественности", - добавил он.
В ходе встречи со Спиридовым Аксенов потребовал усилить прозрачность сделок с землей в целом по региону. "Чтобы любой мог в компьютере посмотреть на расположение участков, их целевое назначение, законность стройки и так далее. Все должно быть прозрачно. Это не только Ялты касается", - привели слова Аксенова в крымском правительстве.
Спиридонов со своей стороны заверил, что поручение главы региона будет выполнено.