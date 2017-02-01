Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов потребовал проверить все сделки с покупкой земли в Ялте за 2,5 года

Экономика и бизнес
1 февраля, 11:02 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Глава Крыма отметил, что "полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз"
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителю республиканского Госкомрегистра Александру Спиридонову проверить все совершенные за 2,5 года сделки с покупкой земли на Южном берегу полуострова и курорте Ялта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

СПЕЦПРОЕКТ
Весь Крым
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"В ходе мероприятия дал поручение Александру Юрьевичу (Спиридонову - прим. ТАСС) провести экспертизу всех принятых решений за последние два с половиной года по регистрации (сделок с землей) на ЮБК и отдельно в городе Ялте. Граждане, которые законным путем получили землю, не пострадают. Однако мы не собираемся допускать, чтобы самая дорогая приморская земля была отдана под непонятные цели", - написал глава региона.

Он отметил, что "в Ялте сложилась такая ситуация, когда полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз".

"Но город при этом практически ничего не получил. Это неприемлемо", - считает Аксенов. "Мы понимаем, что данный регион, пожалуй, самый привлекательный на территории Республики Крым и ожидает инвесторов. Но инвесторы должны понимать, что подобные условия накладывают обязательства по отношению к муниципалитету и общественности", - добавил он.

В ходе встречи со Спиридовым Аксенов потребовал усилить прозрачность сделок с землей в целом по региону. "Чтобы любой мог в компьютере посмотреть на расположение участков, их целевое назначение, законность стройки и так далее. Все должно быть прозрачно. Это не только Ялты касается", - привели слова Аксенова в крымском правительстве.

Спиридонов со своей стороны заверил, что поручение главы региона будет выполнено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
2
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
3
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
6
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
7
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огонь
Темы дня
Реклама