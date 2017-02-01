Аксенов потребовал проверить все сделки с покупкой земли в Ялте за 2,5 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителю республиканского Госкомрегистра Александру Спиридонову проверить все совершенные за 2,5 года сделки с покупкой земли на Южном берегу полуострова и курорте Ялта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"В ходе мероприятия дал поручение Александру Юрьевичу (Спиридонову - прим. ТАСС) провести экспертизу всех принятых решений за последние два с половиной года по регистрации (сделок с землей) на ЮБК и отдельно в городе Ялте. Граждане, которые законным путем получили землю, не пострадают. Однако мы не собираемся допускать, чтобы самая дорогая приморская земля была отдана под непонятные цели", - написал глава региона.

Он отметил, что "в Ялте сложилась такая ситуация, когда полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз".

"Но город при этом практически ничего не получил. Это неприемлемо", - считает Аксенов. "Мы понимаем, что данный регион, пожалуй, самый привлекательный на территории Республики Крым и ожидает инвесторов. Но инвесторы должны понимать, что подобные условия накладывают обязательства по отношению к муниципалитету и общественности", - добавил он.

В ходе встречи со Спиридовым Аксенов потребовал усилить прозрачность сделок с землей в целом по региону. "Чтобы любой мог в компьютере посмотреть на расположение участков, их целевое назначение, законность стройки и так далее. Все должно быть прозрачно. Это не только Ялты касается", - привели слова Аксенова в крымском правительстве.

Спиридонов со своей стороны заверил, что поручение главы региона будет выполнено.