Совет Федерации расширил полномочия Счетной палаты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия Счетной палаты (СП) РФ.

В частности, закон систематизирует полномочия органа по контролю целевого и эффективного расходования средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. Кроме того, расширяется перечень объектов, подпадающих под действие контрольных полномочий Счетной палаты: он дополняется коммерческими организациями с долей хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах. Также Счетная палата РФ наделяется полномочиями по осуществлению внешнего государственного аудита за соблюдением юридическими лицами условий госконтрактов.

Как сообщил первый зампред комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергей Иванов, закон дает право главе СП информировать президента России о выявлении оснований для досрочного освобождения от должности аудитора Счетной палаты. "При этом законом легализуется правомочность заключений Счетной палаты о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа в субъекте РФ требованиям законодательства", - добавил сенатор.