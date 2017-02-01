Программа по приравниванию МРОТ к прожиточному минимуму займет не менее трех лет

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Программа по приравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет реализована в течение трех или более лет.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы исходим из того, что в течение нескольких лет, в течение трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу, но при этом нам кажется, что МРОТ должен устанавливаться в региональном измерении", - сказал он.
"Тема касается субъектов РФ, потому что принята норма в Трудовом кодексе, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму (который рассчитывается по каждому региону - прим. ТАСС). Приравнивание должно быть осуществлено отдельным федеральным законом", - пояснил министр.