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Программа по приравниванию МРОТ к прожиточному минимуму займет не менее трех лет

Экономика и бизнес
1 февраля, 12:43 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что "МРОТ должен устанавливаться в региональном измерении"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Программа по приравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет реализована в течение трех или более лет.

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Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы исходим из того, что в течение нескольких лет, в течение трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу, но при этом нам кажется, что МРОТ должен устанавливаться в региональном измерении", - сказал он.

"Тема касается субъектов РФ, потому что принята норма в Трудовом кодексе, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму (который рассчитывается по каждому региону - прим. ТАСС). Приравнивание должно быть осуществлено отдельным федеральным законом", - пояснил министр.

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