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В федеральный бюджет вернулись 1,7 млрд руб., предназначавшиеся на реставрацию в 2016 году

Экономика и бизнес
1 февраля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Всего были расторгнуты 74 государственных контракта
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средства в сумме 1,7 млрд руб., предназначавшиеся на выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2016 году, возвращены в доходную часть федерального бюджета по результатам реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов с подрядными организациями всего расторгнуто 74 государственных контракта, из них по соглашению сторон расторгнуто 48, в одностороннем порядке - 26", - пояснили в пресс-службе.

Так, в частности, Министерство культуры РФ проведет конкурс на определение нового генерального подрядчика строительства Новой сцены Малого драматического театра - театра Европы в Санкт-Петербурге, к прежнему готовится иск на возврат неотработанного аванса.

Разделение функций государственных заказчиков

В ведомстве отметили, что "данные факты подтвердили необходимость разделения функций государственных заказчиков, в том числе для усиления контроля за исполнением государственных контрактов, своевременного предупреждения возможных срывов сроков исполнения работ, а также самостоятельного осуществления государственным заказчиком функций технического надзора".

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Минкультуры отказывается от централизации закупок в части реставрации. "Предполагаемая централизация предусматривала, в том числе, организацию и проведение конкурсных процедур для подведомственных учреждений. Однако в ходе взаимодействия с подведомственными учреждениями в части предоставления необходимого комплекта документов на начальном этапе произошли технические сбои, в связи с чем было принято решение проводить конкурсные процедуры самостоятельно учреждениями, как было регламентировано ранее", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом в Минкультуры РФ пояснили приказ, согласно которому подведомственным бюджетным и казенным учреждениям Министерства культуры РФ поручено осуществлять полномочия заказчика самостоятельно, в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Происходящие изменения направлены исключительно на усиление контроля в сфере размещения государственного заказа. Указанные меры минимизирует количество объектов у одного государственного заказчика, что позволит более качественно осуществлять надзорные функции", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, функции государственных заказчиков будут выполнять три федеральные государственные казенные учреждения (ФГКУ), подведомственные Минкультуры России. ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" выступит государственным заказчиком в части работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, а ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" - в части остальных мероприятий. "Центрреставрация" останется государственным заказчиком по государственным контрактам, заключенным в 2016 году, включая переходящие на 2017 год, и по остаткам дебиторской задолженности 2016 года. Новые конкурсные процедуры на ремонтно-реставрационные работы в 2017 году "Центрреставрацией" объявляться не будут.

"Принципы их взаимодействия с Минкультуры России не изменятся. Ведомство будет осуществлять контроль за деятельностью подведомственных ФГКУ", - заключили в Минкультуры.

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