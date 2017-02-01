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РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
1 февраля, 12:34 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Чистая прибыль компании в 2015 году составила 318 млн руб.
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "РЖД" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2016 г. составила 6,5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации.

"Чистая прибыль "Российских железных дорог" составила 6,5 млрд руб.", - сказал он, подводя итоги работы компании в 2016 г.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2015 г. составила 318 млн руб. Таким образом, по итогам 2016 г. прибыль РЖД выросла в 20,4 раза.

Ранее Белозеров говорил, что чистая прибыль РЖД по итогам 2016 г. может составить 3,7 млрд руб.

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