РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "РЖД" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2016 г. составила 6,5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации.

"Чистая прибыль "Российских железных дорог" составила 6,5 млрд руб.", - сказал он, подводя итоги работы компании в 2016 г.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2015 г. составила 318 млн руб. Таким образом, по итогам 2016 г. прибыль РЖД выросла в 20,4 раза.

Ранее Белозеров говорил, что чистая прибыль РЖД по итогам 2016 г. может составить 3,7 млрд руб.