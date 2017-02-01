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Ткачев надеется на сохранение санкций в течение еще 1-2 лет

Экономика и бизнес
1 февраля, 13:12 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Даже после снятия ограничений рынки будут открываться "точечно и системно"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев надеется, что продэмбарго сохранится еще 1-2 года. Об этом он заявил на Всероссийском агрономическом совещании.

"Я очень надеюсь, что и санкции сегодня, тоже естественно, еще год - два, мы продержимся в этой системе координат", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что даже после снятия санкций открытие рынков будет происходить постепенно, "точечно и системно".

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Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ранее ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В перечень попали и орехи. Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 г., при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г.

В январе 2017 г. первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал российским сельхозпроизводителям активнее продвигать продукцию на полки магазинов, пока действуют контрсанкции. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме 13 января, Шувалов не исключил, что после 31 декабря 2017 г. Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом.

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