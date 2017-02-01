В Кремле не комментируют возможность повышения пенсионного возраста

Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
Как изменить жизнь: истории обладателей "дальневосточных гектаров"В стране 1 февраля, 14:13
"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 годуСпорт 1 февраля, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Кремль не комментирует тему пенсионного возраста в РФ, тем более, что сообщения о намерении повысить срок выхода на пенсию уже опровергли в правительстве РФ.
"Это вопрос, который находится в компетенции правительства", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что из кабмина "уже были даны соответствующие комментарии с опровержениями". Представитель Кремля добавил, что и за дальнейшими разъяснениями нужно обращаться в правительство.
Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на два источника, близких к правительству, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян уже принято, сейчас ведутся дискуссии о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. По сведениям издания, сейчас определяется, на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.
Впоследствии соответствующую информацию опровергли министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец Иван Слепцов и пресс-секретарь ПФР Марита Нагога.