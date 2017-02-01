В Кремле не комментируют возможность повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Кремль не комментирует тему пенсионного возраста в РФ, тем более, что сообщения о намерении повысить срок выхода на пенсию уже опровергли в правительстве РФ.

"Это вопрос, который находится в компетенции правительства", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что из кабмина "уже были даны соответствующие комментарии с опровержениями". Представитель Кремля добавил, что и за дальнейшими разъяснениями нужно обращаться в правительство.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на два источника, близких к правительству, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян уже принято, сейчас ведутся дискуссии о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. По сведениям издания, сейчас определяется, на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Впоследствии соответствующую информацию опровергли министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец Иван Слепцов и пресс-секретарь ПФР Марита Нагога.