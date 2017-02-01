Инвестбутик Matrix Capital сосредоточится на проблемных активах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный бутик Matrix Capital, созданный выходцами из "Тройки Диалог" (сейчас Sberbank CIB) осенью 2016 г., намерен сфокусироваться на плохих активах, рассказал ТАСС управляющий директор компании Павел Теплухин.

"Сейчас в сфере слияний и поглощений в России основные сделки - это distressed активы. Это означает, что есть хорошие компании, операционно прибыльные (около $50-100 млн), но выручка компании рублевая а кредит валютный. Как правило такой кредит компании брали в 2007-2008 годах, некоторые в 2013 году, то есть до девальвации рубля в два раза. А сейчас настало время эти долги отдавать, но такой возможности у нее нет", - говорит Теплухин.

По его словам, обычно такие компании не хеджировали валютный риск или же хеджировали, но на короткий срок: "да и цена хеджа настолько высока, что считай хеджа и не было".

Теоретически компания должна идти к банкротству в такой ситуации, но это неправильно, продолжает Теплухин: "Если ее банкротить, то кредиторы получат лишь по 50 центов на каждый вложенный доллар. А если компанию сохранить, то она может и целиком погасить свои долги, не сразу конечно, но на горизонте лет восьми это реально".

"Это классическая реструктуризация. В такой ситуации нужен "белый рыцарь", который помогает спасти компанию, когда акционеры и кредиторы не могут договориться. Такая третья сторона помогает максимизировать итоговую выручку для каждой стороны. Когда нет третьей стороны, акционеры и кредиторы конфликтуют и обе стороны фиксируют убыток", - объясняет он.

Процесс инвестирования

Matrix инвестируют свои средства в компанию, это также помогает привлечь дополнительный капитал от банков и происходит процесс реструктуризации, описывает процесс Теплухин: "Банки готовы давать деньги, только если мы инвестируем свои. Мы оперируем небольшими суммами, например $10 млн. Но нужно понимать, что за $10 млн ты фактически получаешь компанию стоимостью $1 млрд. Мы получаем полный контроль над компанией - это одно из условий инвестирования наших средств".

За четыре месяца существования компании Matrix совершает уже третью такую сделку, но название компаний Теплухин не раскрывает. Сектора экономики - обычно ритейл и недвижимость, добавил он.

По словам Теплухина, конкуренции на этом рынке Matrix не чувствует: западные игроки сфокусированы на топ-10 российских корпораций, российские госбанки также стали интересоваться сделками от $1 млрд, поэтому профессиональных посредников для сделок с проблемными активами нет.

Теплухин с октября 2012 г. до июня 2016 г. возглавлял российское подразделение Deutsche bank, до этого он более 10 лет работал в "Тройке Диалог". В сентябре он объявил о создании Matrix Capital, партнерами по проекту стали его бывшие коллеги по "Тройке" - Кирилл Громов, Тимур Насардинов, Евгений Гавриленков, а также Иван Иванченко из "ВТБ Капитала".