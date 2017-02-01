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Ушаков посоветовал компаниям из США повысить представительство на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
1 февраля, 15:03 UTC+3
Помощник президента отметил, что в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 28 января обсуждался вопрос развития торгово-экономических отношений двух стран
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков призвал американские компании повысить представительство на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы в диалоге с российскими коллегами восстанавливать объемы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Если брать отношение деловых кругов (к нынешнему положению дел в российско-американском взаимодействии), то оно остается прежним: они выступают за налаживание, за активизацию сотрудничества", - сказал он журналистам. "Практически американские фирмы не ушли с российского рынка, американские представители все последние годы принимали активное участие в работе Питерского форума", - напомнил помощник президента.

"Может быть, в этом году стоит повысить уровень представительства на форуме и американских компаний, и наших компаний, которые работают на американском рынке, и с помощью такого мозгового штурма для предпринимателей найти дополнительные пути увеличения товарооборота и активизации торгово-экономического сотрудничества", - предложил Ушаков.

Помощник президента отметил, что в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 28 января обсуждался вопрос развития торгово-экономических отношений двух стран. Оба лидера были едины в том, что требуется предпринимать меры для улучшения ситуации, добавил он.

Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить 1 - 3 июля.

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