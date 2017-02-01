Венгрия может подключиться к проектам "Северный поток" и "Турецкий поток"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия может в будущем подключиться к проектам "Газпрома" "Северный поток" и "Турецкий поток". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита главы российского государства в Венгрию.
"Хочу отметить, что неплохие перспективы для наращивания сотрудничества (РФ и Венгрии - прим. ТАСС) имеют нефтегазовая область; поставки из России обеспечивают свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа", - сказал Ушаков.
"Не исключено, что в будущем венгерские партнеры смогут подключиться к прорабатываемым "Газпромом" новым маршрутам поставки энергоносителей через "Северный поток" и "Турецкий поток", - отметил помощник президента РФ.
"Сейчас обсуждается вопрос, что может быть какое-то ответвление даже "Северного потока" в сторону Венгрии", - добавил он.
Ушаков также отметил, что Венгрия успешно участвует в освоении энергетических запасов на российской территории. В частности, венгерский энергетический концерн MOL разрабатывает нефтяные залежи в западной Сибири и собирается нарастить объемы добычи.
"По энергетике (с венгерской стороной - прим. ТАСС) идет очень активное сотрудничество; цифры сами за себя говорят", - подчеркнул помощник президента.
"Венгрия занимает вполне благоприятную для нас позицию по всем вопросам, хотя у них есть некоторые сомнения в отношении "Северного потока - 2", - сказал Ушаков. "Но (на переговорах) будут рассмотрены различные варианты, не должны Венгрию обидеть", - заключил он.