НПФ "Благосостояние" и Brunswick могут стать новыми акционерами "Ренессанс страхования"

МОСКВА, 1 февраля. /Корр ТАСС Мари Месропян, Рита Шпилевская, Елена Петешова/. Компания "Ренессанс страхование" Бориса Йордана нашла новых инвесторов, переговоры ведутся со структурами НПФ "Благосостояние" (контролируется РЖД) и американской корпорацией Brunswick, рассказали ТАСС два источника, знакомых с ситуацией.

"Переговоры ведутся уже давно, примерно с осени прошлого года. Пока что акционеры не могут договориться о цене", - говорит один из источников. Второй это подтверждает: основной вопрос - переговоры с "Благосостоянием". "Была определенная оценка бизнеса страховой компании и НПФ. Но теперь новый процесс due diligence", - добавляет второй источник ТАСС. Brunswick - чисто финансовый инвестор, заинтересованный в будущем вернуть инвестиции, говорят собеседники агентства, но сумму не называют.

Если стороны договорятся, то сделка будет сложно структурированной: возможно это будет обмен долями между страховыми компаниями (у НПФ также есть страховая компания), есть также вариант, что сделка пройдет через холдинговую структуру "Спутник" Йордана, говорят источники ТАСС. "Пока суммы неясны. У "Ренессанса" были проблемы с активами, поэтому возможно, что сделка с НПФ будет частично денежной, а частично предусматривать передачу каких-то активов "Ренессансу", - говорит один из источников. Контрольный пакет останется у Йордана и его партнеров (Сергей Рябцов и Дмитрий Бакатин).

О том, что Йордан ищет инвестора для страховой компании стало известно летом. Консультантом по вопросам привлечения финансирования для развития бизнеса выступал Sberbank CIB. Предполагалось, что новый акционер получит долю в кипрской Renins Nonlife (контролирует "Холдинг Ренессанс страхование"). Сумма сделки оценивалась в 5 млрд руб., говорит один из источников ТАСС. Но Йордану нужно поменять активы на 15 млрд руб. - это одно из требований ЦБ.

По данным ЦБ за 9 мес 2016 года, универсальный страховщик "Ренессанс страхование" занимал 12-е место на страховом рынке РФ по объему сборов (16,95 млрд руб), компания "Ренессанс Жизнь" - 13-е место со сборами 13,8 млрд руб. Большую часть портфеля универсальной СК занимает автострахование - КАСКО (сборы 6,1 млрд руб. за 9 месяцев, доля рынка КАСКО - 4,85%, 7-е место по сборам) и ОСАГО (3,8 млрд руб. доля рынка 2,21%, 9-е место по сборам).

Представитель "Ренессанс страхование" отказался от комментариев.

НПФ "Благостстояние" не предоставило оперативный комментарий на запрос ТАСС.