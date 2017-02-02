Губернатор Приморья предложил полпреду отложить обязательную установку "ЭРА-Глонасс"

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с предложением отложить как минимум на полгода введение обязательного оснащения продержанных иномарок системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс", сообщает в четверг администрация Приморья.

"Вопрос об обязательном оснащении подержанных иностранных автомобилей системами "ЭРА-Глонасс" при регистрации может быть отложен как минимум на полгода. С такой инициативой губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Основная цель временного моратория - дать возможность разработчикам законопроекта доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать такие системы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая мера должна упросить процедуру постановки на учет ввозимых иномарок и сделать ее понятной для людей.

"ЭРА-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

По данным Дальневосточного таможенного управления, с начала года более 60% или 769 из 1217 автомобилей, ввезенных из-за рубежа, "зависли" на таможнях Дальнего Востока в связи с вступившим в силу с 1 января 2017 года регламентом Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс".