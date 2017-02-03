Основатель Uber вышел из консультативной группы при президенте США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Основатель американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, Тревис Каланик подтвердил в четверг свое решение выйти из состава консультативной предпринимательской группы при президенте США Дональде Трампе. Сам Каланик проинформировал главу государства, что поводом для ухода стали подписанные на прошлой неделе указы об ужесточении иммиграционной политики.

"Ранее сегодня я коротко переговорил с президентом об указе по иммиграции и проблемах, которые он создает нашему сообществу", - приводит телеканал CNN послание предпринимателя, распространенное в Uber для внутреннего пользования. "Я также разъяснил ему, что не смогу участвовать в работе консультативного совета. Вступление в его состав не преследовало цель поддержать президента или его повестку дня, однако оно (вступление) было истолковано именно так", - уточнил Каланик.

"Указ президента причиняет вред множеству людей по всей Америке. Члены семей вынуждены расставаться, люди застревают за рубежом, растет страх того, что США перестали приветствовать у себя иммигрантов", - пояснил он. Помимо Каланика, в состав Форума стратегии и политики при президенте США входят 16 видных бизнесменов, в том числе глава компании SpaceX Илон Маск и Индра Нуйи из PepsiCo. Форум был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний ведущих предпринимателей США с главой государства.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение Трампа спровоцировало волну негодования в американском обществе. В ряде штатов власти хотят через суд добиться отмены положений указов президента об ужесточении иммиграционного контроля. Новую иммиграционную политику раскритиковали генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров этой компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, глава компании SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.