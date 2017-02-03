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СМИ: индекс PMI производственного сектора экономики КНР снизился в январе до 51,0

Экономика и бизнес
3 февраля, 6:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
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ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР в январе составил 51,0 пункта. Как говорится в опубликованном докладе авторитетного китайского делового издания Caixin, показатель снизился на 0,9 по сравнению с предыдущим месяцем из-за наступления праздничных каникул.

Согласно документу, такая динамика вызвана снижением темпов роста производства и количества новых заказов, а также на фоне сокращения рабочих мест в секторе - этот показатель достиг максимального значения за три месяца. "Производство товаров на экспорт напротив продемонстрировало максимальные темпы роста с сентября 2014 года", - отмечается в докладе.

"В то же время по-прежнему сохраняется сильное давление инфляции, а себестоимость сырья и издержки производства растут почти пять лет подряд. Тем не менее компании продолжают придерживаться позитивных взглядов относительно перспектив будущего роста, а также выразили максимальную долю оптимистичных ожиданий по поводу экономической конъюнктуры на ближайшие 12 месяцев с июля 2016 года", - подчеркивают авторы документа.

"Субиндексы производства и новых заказов значительно ослабли по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как показатели количества сырья и готовой продукции на складах сползли в негативную зону", - заявил директор отдела макроэкономического анализа компании CEBM Group  Чжун Чжэншэн. "Производители, как кажется, неохотно пополняют склады", - отметил он.

Индекс PMI от делового издания Caixin пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC, и выступает альтернативой официальной статистике. Показатели Caixin и властей не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета. 1 февраля Государственное статистическое управление КНР опубликовало собственный доклад, согласно которому PMI производственного сектора экономики КНР в январе снизился на 0,1 до 51,3 пункта.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, а ниже - говорит о ее снижении.

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