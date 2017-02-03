Индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до максимума за 8,5 года

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2017 года вырос до 58,4 пункта (максимума за восемь с половиной лет) с 56,5 пункта в декабре прошлого года. Об этом сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit.
В то же время совокупный индекс PMI, включающий, помимо сектора услуг, сектор обрабатывающей промышленности, в январе увеличился до 58,3 пункта (максимума с июня 2008 года) с 56,6 пункта в декабре прошлого года.
"Индекс совокупных объемов производства достиг максимального значения с июня 2008 года на фоне наивысшего ускорения темпов производственного роста за 70 месяцев, - комментирует результаты исследования экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс. - Соответственно, прогнозы IHS Markit относительно годового роста ВВП в 2017 году составили 0.8%, знаменуя завершение текущей рецессии".
Индекс PMI в сфере услуг России отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.