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Сочи представит на Российском инвестфоруме проекты в сфере спорта и туризма

Экономика и бизнес
3 февраля, 18:03 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 3, февраля. /ТАСС
Самыми важными для города проектами станут строительство центров курортного отдыха в Лазаревском и Хостинском районах, отметили в пресс-службе администрации Сочи
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СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Сочи представит пять инвестпроектов и столько же инвестплощадок на Российском инвестиционном форуме в конце февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

"В рамках мультимедийной презентации в этом году город планирует представить на Форум 10 инвестиционных предложений (пять инвестиционных проектов и пять инвестиционно-привлекательных земельных участков). Указанные предложения рассчитаны на заинтересованность представителей различных форм бизнеса - малого, среднего и крупного. Ряд предложений доступны для реализации представителей малого бизнеса: сформированы земельные участки для строительства дома быта, павильона (объект мелкорозничной торговли), гостиниц", - сказали в мэрии, не уточнив общую стоимость проектов.

Как сказали в пресс-службе, самыми важными для города проектами станут строительство центров курортного отдыха в Лазаревском и Хостинском районах, которые по замыслу будут состоять из гостиничных, торговых и спортивных комплексов, аквапарка, ресторана, открытых автостоянок и открытых спортивных площадок.

Для размещения туристов власти подготовили 10 гостиниц в пределах семикилометровой зоны от места проведения форума, их общий номерной фонд составляет более 14,3 тыс. номеров. Три гостиницы из десяти - высшей категории "5 звезд" с номерным фондом свыше тысячи номеров.

Проекты, представляемые Сочи на инвестфорумах, ежегодно привлекают инвесторов. Так, в прошлом году город подписал пять соглашений о намерениях по сотрудничеству в инвестиционной сфере на общую сумму более 14 млрд рублей. Это были, в частности, проекты по созданию аквапарка в Хостинском районе, создание пешеходной зоны Променад в Имеретинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта, а также комплексная застройка Лазаревского района социальным жильем, парковкой, парикмахерской, кафе, магазином, поликлиникой и химчисткой.

В 2015 году Сочи подписал 13 соглашений на 14 млрд рублей. Подписанные проекты были направлены на развитие рекреационной и спортивной зон, санаторно-курортной и строительной сфер, а также сферы сельского хозяйства.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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Российский инвестиционный форум – 2017
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