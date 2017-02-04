Посол РФ:России и Нидерландам необходимо активизировать прямые связи в сфере бизнеса

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ГААГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия и Нидерланды должны организовывать больше встреч представителей бизнеса двух стран. Такое мнение высказал посол РФ в Гааге Александр Шульгин, выступая на встрече Нидерландско-Российского центра по развитию торговли.
Он подчеркнул, что диппредставительство готово всеми силами "оказывать поддержку контактам между бизнес-сообществами двух стран и укреплять российско-голландские отношения в целом". "Будет хорошо, если мы сможем организовать больше встреч представителей бизнеса России и Нидерландов", - уверен посол.
При этом дипломат признал, что в настоящее время отношения между двумя странами проходят через сложный период. "Три года назад Нидерланды с товарооборотом в 80 млрд долларов являлись вторым крупнейшим торговым партнером России после Китая, - заметил Шульгин. - Однако вслед за последними событиями товарооборот снизился на 40%".
"Голландские инвестиции в российскую экономику составляли 65 млрд долларов три года назад, - добавил дипломат. - Сейчас же цифра гораздо ниже, а ситуация стала гораздо сложнее". "Первая, вполне очевидная причина для этого - расхождения между Западом и Россией по украинскому кризису, санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ, и российские ответные меры", - сказал посол.
Кроме того, по его словам, свою роль сыграл и неблагоприятный экономический климат в мире, в частности, резкое падение цен на нефть.