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Посол РФ:России и Нидерландам необходимо активизировать прямые связи в сфере бизнеса

Экономика и бизнес
4 февраля, 0:01 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Александр Шульгин подчеркнул, что диппредставительство готово всеми силами оказывать поддержку контактам между бизнес-сообществами двух стран и укреплять российско-голландские отношения в целом
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ГААГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия и Нидерланды должны организовывать больше встреч представителей бизнеса двух стран. Такое мнение высказал  посол РФ в Гааге Александр Шульгин, выступая на встрече Нидерландско-Российского центра по развитию торговли.

Он подчеркнул, что диппредставительство готово всеми силами "оказывать поддержку контактам между бизнес-сообществами двух стран и укреплять российско-голландские отношения в целом". "Будет хорошо, если мы сможем организовать больше встреч представителей бизнеса России и Нидерландов", - уверен посол.

При этом дипломат признал, что в настоящее время отношения между двумя странами проходят через сложный период. "Три года назад Нидерланды с товарооборотом в 80 млрд долларов являлись вторым крупнейшим торговым партнером России после Китая, - заметил Шульгин. - Однако вслед за последними событиями товарооборот снизился на 40%".

"Голландские инвестиции в российскую экономику составляли 65 млрд долларов три года назад, - добавил дипломат. - Сейчас же цифра гораздо ниже, а ситуация стала гораздо сложнее". "Первая, вполне очевидная причина для этого - расхождения между Западом и Россией по украинскому кризису, санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ, и российские ответные меры", - сказал посол.

Кроме того, по его словам, свою роль сыграл и неблагоприятный экономический климат в мире, в частности, резкое падение цен на нефть.

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